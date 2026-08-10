Giá Shibetoshi Nakamoto hôm nay

Giá Shibetoshi Nakamoto (BILLY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.55% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BILLY sang USD là $ 0 mỗi BILLY.

Shibetoshi Nakamoto hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 37,079, với nguồn cung lưu hành 959.62M BILLY. Trong vòng 24 giờ qua, BILLY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00287462, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BILLY biến động +0.34% trong giờ qua và +19.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Shibetoshi Nakamoto (BILLY)

Vốn hóa thị trường $ 37.08K$ 37.08K $ 37.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 37.08K$ 37.08K $ 37.08K Nguồn cung lưu thông 959.62M 959.62M 959.62M Tổng cung 959,619,807.187431 959,619,807.187431 959,619,807.187431

Vốn hoá thị trường hiện tại của Shibetoshi Nakamoto là $ 37.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BILLY là 959.62M, với tổng nguồn cung là 959619807.187431. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.08K.