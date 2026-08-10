Giá SHIBCAT hôm nay

Giá SHIBCAT (SHIBCAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 115.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHIBCAT sang USD là $ 0 mỗi SHIBCAT.

SHIBCAT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 131,739, với nguồn cung lưu hành 1.00B SHIBCAT. Trong vòng 24 giờ qua, SHIBCAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHIBCAT biến động +14.78% trong giờ qua và +46.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 72.26K.

Thông tin thị trường SHIBCAT (SHIBCAT)

Vốn hóa thị trường $ 131.74K$ 131.74K $ 131.74K Khối lượng (24H) $ 72.26K$ 72.26K $ 72.26K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 131.74K$ 131.74K $ 131.74K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SHIBCAT là $ 131.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 72.26K. Nguồn cung lưu hành của SHIBCAT là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 131.74K.