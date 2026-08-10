Giá Shiba Armstrong hôm nay

Giá Shiba Armstrong (SHIBA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHIBA sang USD là $ 0 mỗi SHIBA.

Shiba Armstrong hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 129,717, với nguồn cung lưu hành 10.00B SHIBA. Trong vòng 24 giờ qua, SHIBA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01457833, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHIBA biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Shiba Armstrong (SHIBA)

Vốn hóa thị trường $ 129.72K$ 129.72K $ 129.72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 129.72K$ 129.72K $ 129.72K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Shiba Armstrong là $ 129.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SHIBA là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 129.72K.