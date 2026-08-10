Giá Shiba hôm nay

Giá Shiba (SHIBA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHIBA sang USD là $ 0 mỗi SHIBA.

Shiba hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 61,622, với nguồn cung lưu hành 1,000.00T SHIBA. Trong vòng 24 giờ qua, SHIBA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHIBA biến động -0.19% trong giờ qua và +3.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Shiba (SHIBA)

Vốn hóa thị trường $ 61.62K$ 61.62K $ 61.62K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 61.62K$ 61.62K $ 61.62K Nguồn cung lưu thông 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Tổng cung 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Vốn hoá thị trường hiện tại của Shiba là $ 61.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SHIBA là 1,000.00T, với tổng nguồn cung là 1.0e+15. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 61.62K.