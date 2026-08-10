Giá Shib Owes You hôm nay

Giá Shib Owes You (SOU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOU sang USD là $ 0 mỗi SOU.

Shib Owes You hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,530, với nguồn cung lưu hành 1.00B SOU. Trong vòng 24 giờ qua, SOU được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00149062, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOU biến động +0.27% trong giờ qua và -1.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Shib Owes You (SOU)

Vốn hóa thị trường $ 30.53K$ 30.53K $ 30.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.53K$ 30.53K $ 30.53K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Shib Owes You là $ 30.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SOU là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.53K.