Thông tin giá theo USD của Shib Original Vision (SOV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.18% Biến động giá (1D) -1.60% Biến động giá (7 ngày) -11.44% Biến động giá (7 ngày) -11.44%

Giá thời gian thực của Shib Original Vision (SOV) là --. Trong 24 giờ qua, SOV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SOV là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOV đã biến động -0.18% trong 1 giờ qua, -1.60% trong 24 giờ và -11.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Shib Original Vision (SOV)

Vốn hóa thị trường $ 177.83K$ 177.83K $ 177.83K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 314.63K$ 314.63K $ 314.63K Nguồn cung lưu thông 113.44T 113.44T 113.44T Tổng cung 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Shib Original Vision là $ 177.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SOV là 113.44T, với tổng nguồn cung là 200706133340071.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 314.63K.