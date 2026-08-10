Giá Sheep Wif Hat hôm nay

Giá Sheep Wif Hat (SWIF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.50% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SWIF sang USD là $ 0 mỗi SWIF.

Sheep Wif Hat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 84,998, với nguồn cung lưu hành 873.20M SWIF. Trong vòng 24 giờ qua, SWIF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03214702, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SWIF biến động +0.18% trong giờ qua và -3.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Sheep Wif Hat (SWIF)

Vốn hóa thị trường $ 85.00K$ 85.00K $ 85.00K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 85.00K$ 85.00K $ 85.00K Nguồn cung lưu thông 873.20M 873.20M 873.20M Tổng cung 873,199,194.274408 873,199,194.274408 873,199,194.274408

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sheep Wif Hat là $ 85.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SWIF là 873.20M, với tổng nguồn cung là 873199194.274408. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 85.00K.