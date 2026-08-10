Giá SHED hôm nay

Giá SHED (SHED) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.14% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHED sang USD là $ 0 mỗi SHED.

SHED hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 95,599, với nguồn cung lưu hành 787.71M SHED. Trong vòng 24 giờ qua, SHED được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHED biến động +0.24% trong giờ qua và -3.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.16.

Thông tin thị trường SHED (SHED)

Vốn hóa thị trường $ 95.60K$ 95.60K $ 95.60K Khối lượng (24H) $ 10.16$ 10.16 $ 10.16 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 121.22K$ 121.22K $ 121.22K Nguồn cung lưu thông 787.71M 787.71M 787.71M Tổng cung 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778

Vốn hoá thị trường hiện tại của SHED là $ 95.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.16. Nguồn cung lưu hành của SHED là 787.71M, với tổng nguồn cung là 988702782.2852778. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 121.22K.