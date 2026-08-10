Giá sharkdog hôm nay

Giá sharkdog (SHARKDOG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 18.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHARKDOG sang USD là $ 0 mỗi SHARKDOG.

sharkdog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,189.23, với nguồn cung lưu hành 954.73M SHARKDOG. Trong vòng 24 giờ qua, SHARKDOG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHARKDOG biến động -4.76% trong giờ qua và -10.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường sharkdog (SHARKDOG)

Vốn hóa thị trường $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Nguồn cung lưu thông 954.73M 954.73M 954.73M Tổng cung 954,726,816.440497 954,726,816.440497 954,726,816.440497

Vốn hoá thị trường hiện tại của sharkdog là $ 11.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SHARKDOG là 954.73M, với tổng nguồn cung là 954726816.440497. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.19K.