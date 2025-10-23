Thông tin giá theo USD của SERO (SERO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00265539 Cao nhất 24H $ 0.00273979 ATH $ 0.55192 Giá thấp nhất $ 0.0025106 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) -1.15% Biến động giá (7 ngày) -6.33%

Giá thời gian thực của SERO (SERO) là $0.00268567. Trong 24 giờ qua, SERO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00265539 và cao nhất là $ 0.00273979, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SERO là $ 0.55192, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0025106.

Về hiệu suất ngắn hạn, SERO đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -1.15% trong 24 giờ và -6.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SERO (SERO)

Vốn hóa thị trường $ 1.19M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.75M Nguồn cung lưu thông 442.50M Tổng cung 650,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SERO là $ 1.19M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SERO là 442.50M, với tổng nguồn cung là 650000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.75M.