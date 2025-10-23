Thông tin giá theo USD của SenaraFlow (SNFL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) +0.38% Biến động giá (7 ngày) +0.38%

Giá thời gian thực của SenaraFlow (SNFL) là --. Trong 24 giờ qua, SNFL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SNFL là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SNFL đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +0.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SenaraFlow (SNFL)

Vốn hóa thị trường $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K Nguồn cung lưu thông 925.59M 925.59M 925.59M Tổng cung 999,791,694.124134 999,791,694.124134 999,791,694.124134

Vốn hoá thị trường hiện tại của SenaraFlow là $ 4.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SNFL là 925.59M, với tổng nguồn cung là 999791694.124134. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.88K.