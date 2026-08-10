Giá Seedless Wallet hôm nay

Giá Seedless Wallet (SEED) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.84% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SEED sang USD là $ 0 mỗi SEED.

Seedless Wallet hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 39,900, với nguồn cung lưu hành 999.81M SEED. Trong vòng 24 giờ qua, SEED được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SEED biến động +0.34% trong giờ qua và -4.49% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Seedless Wallet (SEED)

Vốn hóa thị trường $ 39.90K$ 39.90K $ 39.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 39.90K$ 39.90K $ 39.90K Nguồn cung lưu thông 999.81M 999.81M 999.81M Tổng cung 999,810,754.8537762 999,810,754.8537762 999,810,754.8537762

Vốn hoá thị trường hiện tại của Seedless Wallet là $ 39.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SEED là 999.81M, với tổng nguồn cung là 999810754.8537762. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 39.90K.