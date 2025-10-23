Thông tin giá theo USD của Seascape Crowns (CWS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.137661 $ 0.137661 $ 0.137661 Thấp nhất 24H $ 0.183952 $ 0.183952 $ 0.183952 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.137661$ 0.137661 $ 0.137661 Cao nhất 24H $ 0.183952$ 0.183952 $ 0.183952 ATH $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 Giá thấp nhất $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 Biến động giá (1 giờ) -0.38% Biến động giá (1D) +11.63% Biến động giá (7 ngày) +23.47% Biến động giá (7 ngày) +23.47%

Giá thời gian thực của Seascape Crowns (CWS) là $0.155229. Trong 24 giờ qua, CWS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.137661 và cao nhất là $ 0.183952, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CWS là $ 61.33, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.063296.

Về hiệu suất ngắn hạn, CWS đã biến động -0.38% trong 1 giờ qua, +11.63% trong 24 giờ và +23.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Seascape Crowns (CWS)

Vốn hóa thị trường $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Nguồn cung lưu thông 7.65M 7.65M 7.65M Tổng cung 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Vốn hoá thị trường hiện tại của Seascape Crowns là $ 1.19M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CWS là 7.65M, với tổng nguồn cung là 7645850.9663491575. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.19M.