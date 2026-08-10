Giá Schwab International Equity xStock hôm nay

Giá Schwab International Equity xStock (SCHFX) theo thời gian thực hôm nay là $ 28.42, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SCHFX sang USD là $ 28.42 mỗi SCHFX.

Schwab International Equity xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 180,761, với nguồn cung lưu hành 6.36K SCHFX. Trong vòng 24 giờ qua, SCHFX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 28.89, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 24.1.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCHFX biến động -- trong giờ qua và +2.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 167.85.

Thông tin thị trường Schwab International Equity xStock (SCHFX)

Vốn hóa thị trường $ 180.76K$ 180.76K $ 180.76K Khối lượng (24H) $ 167.85$ 167.85 $ 167.85 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 180.76K$ 180.76K $ 180.76K Nguồn cung lưu thông 6.36K 6.36K 6.36K Tổng cung 6,359.311434735763 6,359.311434735763 6,359.311434735763

Vốn hoá thị trường hiện tại của Schwab International Equity xStock là $ 180.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 167.85. Nguồn cung lưu hành của SCHFX là 6.36K, với tổng nguồn cung là 6359.311434735763. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 180.76K.