Giá Saturn sUSDat hôm nay

Giá Saturn sUSDat (SUSDAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.971189, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUSDAT sang USD là $ 0.971189 mỗi SUSDAT.

Saturn sUSDat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 80,582,244, với nguồn cung lưu hành 82.97M SUSDAT. Trong vòng 24 giờ qua, SUSDAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.970262 (thấp) đến $ 0.972935 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.01, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.695599.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUSDAT biến động +0.00% trong giờ qua và +6.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 52.02K.

Thông tin thị trường Saturn sUSDat (SUSDAT)

Vốn hóa thị trường $ 80.58M$ 80.58M $ 80.58M Khối lượng (24H) $ 52.02K$ 52.02K $ 52.02K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 80.58M$ 80.58M $ 80.58M Nguồn cung lưu thông 82.97M 82.97M 82.97M Tổng cung 82,973,472.98306407 82,973,472.98306407 82,973,472.98306407

Vốn hoá thị trường hiện tại của Saturn sUSDat là $ 80.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 52.02K. Nguồn cung lưu hành của SUSDAT là 82.97M, với tổng nguồn cung là 82973472.98306407. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 80.58M.