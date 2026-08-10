Giá Satu Wallet Token hôm nay

Giá Satu Wallet Token (SATU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SATU sang USD là $ 0 mỗi SATU.

Satu Wallet Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 54,682, với nguồn cung lưu hành 974.14M SATU. Trong vòng 24 giờ qua, SATU được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SATU biến động -- trong giờ qua và +4.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Satu Wallet Token (SATU)

Vốn hóa thị trường $ 54.68K$ 54.68K $ 54.68K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 55.46K$ 55.46K $ 55.46K Nguồn cung lưu thông 974.14M 974.14M 974.14M Tổng cung 987,964,028.398345 987,964,028.398345 987,964,028.398345

Vốn hoá thị trường hiện tại của Satu Wallet Token là $ 54.68K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SATU là 974.14M, với tổng nguồn cung là 987964028.398345. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 55.46K.