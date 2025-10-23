Thông tin giá theo USD của Satoxcoin (SATOX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01402414$ 0.01402414 $ 0.01402414 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.01% Biến động giá (7 ngày) -2.92% Biến động giá (7 ngày) -2.92%

Giá thời gian thực của Satoxcoin (SATOX) là --. Trong 24 giờ qua, SATOX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SATOX là $ 0.01402414, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SATOX đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.01% trong 24 giờ và -2.92% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Satoxcoin (SATOX)

Vốn hóa thị trường $ 37.13K$ 37.13K $ 37.13K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 37.26K$ 37.26K $ 37.26K Nguồn cung lưu thông 3.71B 3.71B 3.71B Tổng cung 3,725,744,741.5624213 3,725,744,741.5624213 3,725,744,741.5624213

Vốn hoá thị trường hiện tại của Satoxcoin là $ 37.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SATOX là 3.71B, với tổng nguồn cung là 3725744741.5624213. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.26K.