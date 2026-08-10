Giá SatoshiVM hôm nay

Giá SatoshiVM (SAVM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00413561, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SAVM sang USD là $ 0.00413561 mỗi SAVM.

SatoshiVM hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,410, với nguồn cung lưu hành 7.35M SAVM. Trong vòng 24 giờ qua, SAVM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00411192 (thấp) đến $ 0.00414238 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 14.77, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00326.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAVM biến động -- trong giờ qua và +4.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.55.

Thông tin thị trường SatoshiVM (SAVM)

Vốn hóa thị trường $ 30.41K$ 30.41K $ 30.41K Khối lượng (24H) $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 86.85K$ 86.85K $ 86.85K Nguồn cung lưu thông 7.35M 7.35M 7.35M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SatoshiVM là $ 30.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.55. Nguồn cung lưu hành của SAVM là 7.35M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 86.85K.