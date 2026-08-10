Giá Salamanca hôm nay

Giá Salamanca (DON) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DON sang USD là $ 0 mỗi DON.

Salamanca hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 111,882, với nguồn cung lưu hành 1.00B DON. Trong vòng 24 giờ qua, DON được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00851919, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DON biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 26.96.

Thông tin thị trường Salamanca (DON)

Vốn hóa thị trường $ 111.88K$ 111.88K $ 111.88K Khối lượng (24H) $ 26.96$ 26.96 $ 26.96 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 111.88K$ 111.88K $ 111.88K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Salamanca là $ 111.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 26.96. Nguồn cung lưu hành của DON là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 111.88K.