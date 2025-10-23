Thông tin giá theo USD của Sakai Vault (SAKAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.03392344 $ 0.03392344 $ 0.03392344 Thấp nhất 24H $ 0.03433633 $ 0.03433633 $ 0.03433633 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.03392344$ 0.03392344 $ 0.03392344 Cao nhất 24H $ 0.03433633$ 0.03433633 $ 0.03433633 ATH $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 Giá thấp nhất $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) +1.04% Biến động giá (7 ngày) +3.26% Biến động giá (7 ngày) +3.26%

Giá thời gian thực của Sakai Vault (SAKAI) là $0.03430712. Trong 24 giờ qua, SAKAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03392344 và cao nhất là $ 0.03433633, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SAKAI là $ 12.21, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.02819608.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAKAI đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, +1.04% trong 24 giờ và +3.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sakai Vault (SAKAI)

Vốn hóa thị trường $ 123.33K$ 123.33K $ 123.33K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 274.54K$ 274.54K $ 274.54K Nguồn cung lưu thông 3.59M 3.59M 3.59M Tổng cung 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sakai Vault là $ 123.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SAKAI là 3.59M, với tổng nguồn cung là 8000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 274.54K.