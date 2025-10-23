Thông tin giá theo USD của Sailana Inu (SAILANA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00160813$ 0.00160813 $ 0.00160813 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.36% Biến động giá (1D) -0.43% Biến động giá (7 ngày) -28.89% Biến động giá (7 ngày) -28.89%

Giá thời gian thực của Sailana Inu (SAILANA) là --. Trong 24 giờ qua, SAILANA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SAILANA là $ 0.00160813, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAILANA đã biến động +0.36% trong 1 giờ qua, -0.43% trong 24 giờ và -28.89% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sailana Inu (SAILANA)

Vốn hóa thị trường $ 101.16K$ 101.16K $ 101.16K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 101.16K$ 101.16K $ 101.16K Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,982,337.635727 999,982,337.635727 999,982,337.635727

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sailana Inu là $ 101.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SAILANA là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999982337.635727. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 101.16K.