Giá SAIKO INU hôm nay

Giá SAIKO INU (SAIKO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 10.94% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SAIKO sang USD là $ 0 mỗi SAIKO.

SAIKO INU hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 236,414, với nguồn cung lưu hành 1.00T SAIKO. Trong vòng 24 giờ qua, SAIKO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAIKO biến động +0.18% trong giờ qua và -11.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SAIKO INU (SAIKO)

Vốn hóa thị trường $ 236.41K$ 236.41K $ 236.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 236.41K$ 236.41K $ 236.41K Nguồn cung lưu thông 1.00T 1.00T 1.00T Tổng cung 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SAIKO INU là $ 236.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SAIKO là 1.00T, với tổng nguồn cung là 1000000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 236.41K.