Giá SachiCoin hôm nay

Giá SachiCoin (SACHI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SACHI sang USD là $ 0 mỗi SACHI.

SachiCoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 71,245, với nguồn cung lưu hành 963.29M SACHI. Trong vòng 24 giờ qua, SACHI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00993498, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SACHI biến động -0.13% trong giờ qua và -6.83% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SachiCoin (SACHI)

Vốn hóa thị trường $ 71.25K$ 71.25K $ 71.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 71.25K$ 71.25K $ 71.25K Nguồn cung lưu thông 963.29M 963.29M 963.29M Tổng cung 963,294,875.911828 963,294,875.911828 963,294,875.911828

Vốn hoá thị trường hiện tại của SachiCoin là $ 71.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SACHI là 963.29M, với tổng nguồn cung là 963294875.911828. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 71.25K.