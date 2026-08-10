Giá RZTO hôm nay

Giá RZTO (RZTO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RZTO sang USD là $ 0 mỗi RZTO.

RZTO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 219,471, với nguồn cung lưu hành 10.00B RZTO. Trong vòng 24 giờ qua, RZTO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0093851, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RZTO biến động -1.07% trong giờ qua và -26.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường RZTO (RZTO)

Vốn hóa thị trường $ 219.47K$ 219.47K $ 219.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 219.47K$ 219.47K $ 219.47K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của RZTO là $ 219.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RZTO là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 219.47K.