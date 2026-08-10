Giá Russian Oil Asset Fund hôm nay

Giá Russian Oil Asset Fund (ROAF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROAF sang USD là $ 0 mỗi ROAF.

Russian Oil Asset Fund hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,347.06, với nguồn cung lưu hành 1000.00M ROAF. Trong vòng 24 giờ qua, ROAF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01558778, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROAF biến động -- trong giờ qua và -5.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Russian Oil Asset Fund (ROAF)

Vốn hóa thị trường $ 13.35K$ 13.35K $ 13.35K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.35K$ 13.35K $ 13.35K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,869.0 999,999,869.0 999,999,869.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Russian Oil Asset Fund là $ 13.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROAF là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999869.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.35K.