Giá Russell 2000 xStock hôm nay

Giá Russell 2000 xStock (IWMX) theo thời gian thực hôm nay là $ 304.48, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IWMX sang USD là $ 304.48 mỗi IWMX.

Russell 2000 xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 619,377, với nguồn cung lưu hành 2.05K IWMX. Trong vòng 24 giờ qua, IWMX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 799.42, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 89.07.

Về hiệu suất ngắn hạn, IWMX biến động -- trong giờ qua và +241.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 244.21.

Thông tin thị trường Russell 2000 xStock (IWMX)

Vốn hóa thị trường $ 619.38K$ 619.38K $ 619.38K Khối lượng (24H) $ 244.21$ 244.21 $ 244.21 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 104.39M$ 104.39M $ 104.39M Nguồn cung lưu thông 2.05K 2.05K 2.05K Tổng cung 342,857.0314825203 342,857.0314825203 342,857.0314825203

Vốn hoá thị trường hiện tại của Russell 2000 xStock là $ 619.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 244.21. Nguồn cung lưu hành của IWMX là 2.05K, với tổng nguồn cung là 342857.0314825203. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 104.39M.