Thông tin giá theo USD của Rugflip (RFLIP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.25% Biến động giá (1D) -1.26% Biến động giá (7 ngày) -72.46% Biến động giá (7 ngày) -72.46%

Giá thời gian thực của Rugflip (RFLIP) là --. Trong 24 giờ qua, RFLIP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RFLIP là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Thông tin thị trường Rugflip (RFLIP)

