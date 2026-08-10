Giá Royal Euro hôm nay

Giá Royal Euro (REUR) theo thời gian thực hôm nay là $ 4.13, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá REUR sang USD là $ 4.13 mỗi REUR.

Royal Euro hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 62,008,637, với nguồn cung lưu hành 15.00M REUR. Trong vòng 24 giờ qua, REUR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 4.13, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.348874.

Về hiệu suất ngắn hạn, REUR biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 19.80M.

Thông tin thị trường Royal Euro (REUR)

Vốn hóa thị trường $ 62.01M$ 62.01M $ 62.01M Khối lượng (24H) $ 19.80M$ 19.80M $ 19.80M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.67B$ 20.67B $ 20.67B Nguồn cung lưu thông 15.00M 15.00M 15.00M Tổng cung 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Royal Euro là $ 62.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 19.80M. Nguồn cung lưu hành của REUR là 15.00M, với tổng nguồn cung là 5000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.67B.