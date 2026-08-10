Giá ROXONN hôm nay

Giá ROXONN (ROXN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00123555, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROXN sang USD là $ 0.00123555 mỗi ROXN.

ROXONN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,451, với nguồn cung lưu hành 18.17M ROXN. Trong vòng 24 giờ qua, ROXN được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00488486, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00102346.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROXN biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.47.

Thông tin thị trường ROXONN (ROXN)

Vốn hóa thị trường $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Khối lượng (24H) $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Nguồn cung lưu thông 18.17M 18.17M 18.17M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ROXONN là $ 22.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.47. Nguồn cung lưu hành của ROXN là 18.17M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.24M.