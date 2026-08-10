Giá ROXONN (ROXN)
Giá ROXONN (ROXN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00123555, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROXN sang USD là $ 0.00123555 mỗi ROXN.
ROXONN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,451, với nguồn cung lưu hành 18.17M ROXN. Trong vòng 24 giờ qua, ROXN được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00488486, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00102346.
Về hiệu suất ngắn hạn, ROXN biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.47.
Vốn hoá thị trường hiện tại của ROXONN là $ 22.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.47. Nguồn cung lưu hành của ROXN là 18.17M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.24M.
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0.00%
0.00%
Trong hôm nay, biến động giá của ROXONN/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của ROXONN/USD là $ 0.0000000000.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của ROXONN/USD là $ -0.0001214425.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của ROXONN/USD là --.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|--
|30 ngày
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 ngày
|$ -0.0001214425
|-9.82%
|90 ngày
|--
|--
Vào năm 2040, giá của ROXONN có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Giá hiện tại của ROXONN là bao nhiêu?
ROXONN có giá ₫32.54245951728900000, biến động --% trong ngày hôm nay.
Cộng đồng ROXN đang phát triển nhanh đến mức nào?
Hiện tại có -- người nắm giữ, và sự gia tăng số lượng này thường cho thấy mức độ áp dụng ngày càng cao, cộng đồng mở rộng và sự tham gia sâu rộng hơn vào mạng lưới.
Nhu cầu ảnh hưởng thế nào đến giá của ROXONN?
Nhu cầu bị tác động bởi các trường hợp sử dụng, điều kiện thị trường, tâm lý nhà đầu tư cũng như vai trò của nó trong lĩnh vực XDC Ecosystem. Nhu cầu cao hơn có thể đẩy nhanh biến động giá trong những giai đoạn khối lượng giao dịch lớn.
Khối lượng giao dịch của ROXN hôm nay là bao nhiêu?
Nó đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--, cho thấy sự tham gia tích cực và thanh khoản thị trường lành mạnh.
ROXN so với hiệu suất lịch sử ra sao?
Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của nó là ₫128.65959192070280000 và mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫26.95633978193080000, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các chu kỳ hiệu suất trước đây.
Số lượng token đang lưu hành là bao nhiêu?
Có 18171057.0 token đang lưu hành, ảnh hưởng đến tính sẵn có, vốn hóa thị trường và định giá dài hạn.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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