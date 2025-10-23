Thông tin giá theo USD của Rowan Coin (RWN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.364176$ 0.364176 $ 0.364176 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -21.36% Biến động giá (7 ngày) -21.36%

Giá thời gian thực của Rowan Coin (RWN) là $0.00173061. Trong 24 giờ qua, RWN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RWN là $ 0.364176, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RWN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -21.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Rowan Coin (RWN)

Vốn hóa thị trường $ 337.47K$ 337.47K $ 337.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 943.18K$ 943.18K $ 943.18K Nguồn cung lưu thông 195.00M 195.00M 195.00M Tổng cung 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rowan Coin là $ 337.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RWN là 195.00M, với tổng nguồn cung là 545000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 943.18K.