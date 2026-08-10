Giá Rosie hôm nay

Giá Rosie (ROSIE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROSIE sang USD là $ 0 mỗi ROSIE.

Rosie hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 32,021, với nguồn cung lưu hành 999.90M ROSIE. Trong vòng 24 giờ qua, ROSIE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00153601, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROSIE biến động +0.47% trong giờ qua và -1.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Rosie (ROSIE)

Vốn hóa thị trường $ 32.02K$ 32.02K $ 32.02K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 32.02K$ 32.02K $ 32.02K Nguồn cung lưu thông 999.90M 999.90M 999.90M Tổng cung 999,900,522.52175 999,900,522.52175 999,900,522.52175

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rosie là $ 32.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROSIE là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999900522.52175. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 32.02K.