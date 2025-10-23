Thông tin giá theo USD của ROOKIE CARD (ROOKIE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.43% Biến động giá (1D) -1.98% Biến động giá (7 ngày) -30.67%

Giá thời gian thực của ROOKIE CARD (ROOKIE) là --. Trong 24 giờ qua, ROOKIE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ROOKIE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROOKIE đã biến động +0.43% trong 1 giờ qua, -1.98% trong 24 giờ và -30.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ROOKIE CARD (ROOKIE)

Vốn hóa thị trường $ 19.27K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.27K Nguồn cung lưu thông 999.93M Tổng cung 999,926,054.497075

Vốn hoá thị trường hiện tại của ROOKIE CARD là $ 19.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROOKIE là 999.93M, với tổng nguồn cung là 999926054.497075. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.27K.