Giá ROME Stablecoin hôm nay

Giá ROME Stablecoin (ROME) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.003, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROME sang USD là $ 1.003 mỗi ROME.

ROME Stablecoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,198,618, với nguồn cung lưu hành 415.02K ROME. Trong vòng 24 giờ qua, ROME được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.35, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.569602.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROME biến động -- trong giờ qua và -0.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 26.12.

Thông tin thị trường ROME Stablecoin (ROME)

Vốn hóa thị trường $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Khối lượng (24H) $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.20T$ 1.20T $ 1.20T Nguồn cung lưu thông 415.02K 415.02K 415.02K Tổng cung 415,016.24994 415,016.24994 415,016.24994

Vốn hoá thị trường hiện tại của ROME Stablecoin là $ 1.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 26.12. Nguồn cung lưu hành của ROME là 415.02K, với tổng nguồn cung là 415016.24994. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.20T.