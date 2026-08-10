Giá Rogue AI hôm nay

Giá Rogue AI (RAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.55% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RAI sang USD là $ 0 mỗi RAI.

Rogue AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,120, với nguồn cung lưu hành 999.95M RAI. Trong vòng 24 giờ qua, RAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00144283, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RAI biến động -- trong giờ qua và +83.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Rogue AI (RAI)

Vốn hóa thị trường $ 30.12K$ 30.12K $ 30.12K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.12K$ 30.12K $ 30.12K Nguồn cung lưu thông 999.95M 999.95M 999.95M Tổng cung 999,947,810.789558 999,947,810.789558 999,947,810.789558

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rogue AI là $ 30.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RAI là 999.95M, với tổng nguồn cung là 999947810.789558. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.12K.