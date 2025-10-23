Thông tin giá theo USD của Roco Finance (ROCO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00851382 Cao nhất 24H $ 0.0097974 ATH $ 6.32 Giá thấp nhất $ 0.00669942 Biến động giá (1 giờ) +0.34% Biến động giá (1D) -7.48% Biến động giá (7 ngày) -12.65%

Giá thời gian thực của Roco Finance (ROCO) là $0.00877749. Trong 24 giờ qua, ROCO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00851382 và cao nhất là $ 0.0097974, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ROCO là $ 6.32, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00669942.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROCO đã biến động +0.34% trong 1 giờ qua, -7.48% trong 24 giờ và -12.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Roco Finance (ROCO)

Vốn hóa thị trường $ 820.70K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 873.82K Nguồn cung lưu thông 93.50M Tổng cung 99,552,583.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Roco Finance là $ 820.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROCO là 93.50M, với tổng nguồn cung là 99552583.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 873.82K.