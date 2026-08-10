Giá RockSolid rETH hôm nay

Giá RockSolid rETH (ROCK.RETH) theo thời gian thực hôm nay là $ 1,777.02, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROCK.RETH sang USD là $ 1,777.02 mỗi ROCK.RETH.

RockSolid rETH hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,005,541, với nguồn cung lưu hành 8.01K ROCK.RETH. Trong vòng 24 giờ qua, ROCK.RETH được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 4,758.98, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1,539.97.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROCK.RETH biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.28K.

Thông tin thị trường RockSolid rETH (ROCK.RETH)

Vốn hóa thị trường $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M Khối lượng (24H) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M Nguồn cung lưu thông 8.01K 8.01K 8.01K Tổng cung 8,006.355677997566 8,006.355677997566 8,006.355677997566

Vốn hoá thị trường hiện tại của RockSolid rETH là $ 14.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.28K. Nguồn cung lưu hành của ROCK.RETH là 8.01K, với tổng nguồn cung là 8006.355677997566. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.01M.