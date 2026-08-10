Giá Roblox xStock hôm nay

Giá Roblox xStock (RBLXX) theo thời gian thực hôm nay là $ 36.91, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RBLXX sang USD là $ 36.91 mỗi RBLXX.

Roblox xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 125,068, với nguồn cung lưu hành 3.39K RBLXX. Trong vòng 24 giờ qua, RBLXX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 57.05, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 36.9.

Về hiệu suất ngắn hạn, RBLXX biến động -- trong giờ qua và -30.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.92.

Thông tin thị trường Roblox xStock (RBLXX)

Vốn hóa thị trường $ 125.07K$ 125.07K $ 125.07K Khối lượng (24H) $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 49.35M$ 49.35M $ 49.35M Nguồn cung lưu thông 3.39K 3.39K 3.39K Tổng cung 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

Vốn hoá thị trường hiện tại của Roblox xStock là $ 125.07K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.92. Nguồn cung lưu hành của RBLXX là 3.39K, với tổng nguồn cung là 1337044.016037341. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.35M.