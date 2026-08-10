Giá ROAI Scalper hôm nay

Giá ROAI Scalper (ROAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01097719, biến động 5.95% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROAI sang USD là $ 0.01097719 mỗi ROAI.

ROAI Scalper hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,042,833, với nguồn cung lưu hành 95.00M ROAI. Trong vòng 24 giờ qua, ROAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01091177 (thấp) đến $ 0.01168016 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01432581, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0026674.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROAI biến động -- trong giờ qua và +5.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.40K.

Thông tin thị trường ROAI Scalper (ROAI)

Vốn hóa thị trường $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Khối lượng (24H) $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Nguồn cung lưu thông 95.00M 95.00M 95.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ROAI Scalper là $ 1.04M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.40K. Nguồn cung lưu hành của ROAI là 95.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.10M.