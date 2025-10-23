Thông tin giá theo USD của Roadmap Coin (RDMP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) -1.36% Biến động giá (7 ngày) +8.63% Biến động giá (7 ngày) +8.63%

Giá thời gian thực của Roadmap Coin (RDMP) là --. Trong 24 giờ qua, RDMP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RDMP là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RDMP đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, -1.36% trong 24 giờ và +8.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Roadmap Coin (RDMP)

Vốn hóa thị trường $ 8.97K$ 8.97K $ 8.97K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.97K$ 8.97K $ 8.97K Nguồn cung lưu thông 999.77M 999.77M 999.77M Tổng cung 999,772,236.4936469 999,772,236.4936469 999,772,236.4936469

Vốn hoá thị trường hiện tại của Roadmap Coin là $ 8.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RDMP là 999.77M, với tổng nguồn cung là 999772236.4936469. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.97K.