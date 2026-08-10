Giá hiện tại của RIV Coin là bao nhiêu?

RIV Coin đang giao dịch ở mức ₫88.42653901333500000, với biến động giá trong 24 giờ qua là -1.40%. Con số này phản ánh giá thực tế được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

Giá hôm nay so với các mức lịch sử thế nào?

Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của RIV Coin là ₫1245.29105785944600000, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫. So sánh giá hiện tại với các mức này giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng dài hạn và các chu kỳ tăng trưởng trước đây.

Tổng giá trị định giá của RIV hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường đạt ₫185002264302.378600000, đưa tài sản này xếp hạng #1356 trong số tất cả các loại tiền điện tử.

Mức độ tham gia thị trường của RIV Coin như thế nào?

Tài sản này đã tạo ra khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy tần suất giao dịch của các nhà đầu tư đối với RIV.

Nguồn cung lưu hành là gì và tại sao điều này quan trọng?

Với 2092154888.407138 token đang lưu hành, động lực nguồn cung ảnh hưởng đến tính khan hiếm, tỷ lệ lạm phát và xu hướng định giá dài hạn.

RIV Coin thuộc danh mục nào?

RIV Coin nằm trong phân loại Solana Ecosystem,Governance, nhóm tài sản này cùng với các tài sản khác có chức năng hoặc vai trò hệ sinh thái tương tự.

-- tác động thế nào đến giá trị cốt lõi của RIV?

Hoạt động trên mạng lưới -- giúp RIV tận dụng các đặc điểm riêng về tốc độ giao dịch, phí giao dịch, mô hình bảo mật và các chức năng hợp đồng thông minh, góp phần vào sự phổ biến chung của nó.