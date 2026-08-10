Giá Rip Cars hôm nay

Giá Rip Cars (CARS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.052167, biến động 3.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CARS sang USD là $ 0.052167 mỗi CARS.

Rip Cars hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 672,945, với nguồn cung lưu hành 12.90M CARS. Trong vòng 24 giờ qua, CARS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.050122 (thấp) đến $ 0.05397 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.064229, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0394793.

Về hiệu suất ngắn hạn, CARS biến động -2.12% trong giờ qua và +8.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 8.27K.

Thông tin thị trường Rip Cars (CARS)

Vốn hóa thị trường $ 672.95K$ 672.95K $ 672.95K Khối lượng (24H) $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Nguồn cung lưu thông 12.90M 12.90M 12.90M Tổng cung 25,799,786.641216 25,799,786.641216 25,799,786.641216

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rip Cars là $ 672.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 8.27K. Nguồn cung lưu hành của CARS là 12.90M, với tổng nguồn cung là 25799786.641216. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.35M.