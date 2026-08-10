Giá Rigby hôm nay

Giá Rigby (RIGBY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 9.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RIGBY sang USD là $ 0 mỗi RIGBY.

Rigby hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 24,968, với nguồn cung lưu hành 999.81M RIGBY. Trong vòng 24 giờ qua, RIGBY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RIGBY biến động -5.78% trong giờ qua và +7.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Rigby (RIGBY)

Vốn hóa thị trường $ 24.97K$ 24.97K $ 24.97K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.97K$ 24.97K $ 24.97K Nguồn cung lưu thông 999.81M 999.81M 999.81M Tổng cung 999,810,919.483261 999,810,919.483261 999,810,919.483261

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rigby là $ 24.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RIGBY là 999.81M, với tổng nguồn cung là 999810919.483261. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.97K.