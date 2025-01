RichCity (RICH) là gì

Rich City is an upcoming social NFT mobile game. The goal of the game is to collect rare NFT items, purchase real-estate to display your items, chill with other players and sell and trade NFTs to make real money! The game is powered by $RICH, which will be the sole currency of the game. You can connect your wallet directly to the game to use your coins!

Nguồn tham khảo RichCity (RICH) Website chính thức