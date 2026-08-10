Giá RIBBIT ZYGO THE FROG hôm nay

Giá RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RIBBIT sang USD là $ 0 mỗi RIBBIT.

RIBBIT ZYGO THE FROG hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 55,938, với nguồn cung lưu hành 999.97M RIBBIT. Trong vòng 24 giờ qua, RIBBIT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RIBBIT biến động -1.54% trong giờ qua và -3.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT)

Vốn hóa thị trường $ 55.94K$ 55.94K $ 55.94K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 55.94K$ 55.94K $ 55.94K Nguồn cung lưu thông 999.97M 999.97M 999.97M Tổng cung 999,971,098.244497 999,971,098.244497 999,971,098.244497

Vốn hoá thị trường hiện tại của RIBBIT ZYGO THE FROG là $ 55.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RIBBIT là 999.97M, với tổng nguồn cung là 999971098.244497. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 55.94K.