Reward Protocol (REWD) là gì

Unlock unparalleled earning & winning opportunities with Reward Protocol's. By holding $REWD, you gain access to consistent SOL reflections and the chance to win substantial daily jackpots. The token has a 9% tax of which 3% goes into a daily jackpot, 3% reflects back to holders and another 3% goes into marketing & development.

Nguồn tham khảo Reward Protocol (REWD) Whitepaper Website chính thức