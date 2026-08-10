Giá RETURN TO MEMES hôm nay

Giá RETURN TO MEMES (RTM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RTM sang USD là $ 0 mỗi RTM.

RETURN TO MEMES hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 188,831, với nguồn cung lưu hành 898.67M RTM. Trong vòng 24 giờ qua, RTM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00481874, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RTM biến động -0.99% trong giờ qua và -16.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.45K.

Thông tin thị trường RETURN TO MEMES (RTM)

Vốn hóa thị trường $ 188.83K$ 188.83K $ 188.83K Khối lượng (24H) $ 2.45K$ 2.45K $ 2.45K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 197.33K$ 197.33K $ 197.33K Nguồn cung lưu thông 898.67M 898.67M 898.67M Tổng cung 939,127,993.825899 939,127,993.825899 939,127,993.825899

Vốn hoá thị trường hiện tại của RETURN TO MEMES là $ 188.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.45K. Nguồn cung lưu hành của RTM là 898.67M, với tổng nguồn cung là 939127993.825899. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 197.33K.