Retro Finance (RETRO) là gì

What is the project about? ve(3,3) concentrated liquidity AMM on polygon What makes your project unique? Concentrated liquidity, oTokenomics, ve(3,3) mechanics, fork of thena, open zeppelin audit, ichi partnership History of your project. started about a year ago and have been building the platform with a dedicated team of developers, smart contract devs and f.e engineers. big community following, pushing limits of innovation What’s next for your project? Crosschain What can your token be used for? Voting, fee generation, bribe generation

