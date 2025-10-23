Thông tin giá theo USD của Restaking Vault ETH (RSTETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 4,517.99 $ 4,517.99 $ 4,517.99 Thấp nhất 24H $ 4,762.98 $ 4,762.98 $ 4,762.98 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 4,517.99$ 4,517.99 $ 4,517.99 Cao nhất 24H $ 4,762.98$ 4,762.98 $ 4,762.98 ATH $ 6,262.2$ 6,262.2 $ 6,262.2 Giá thấp nhất $ 4,034.51$ 4,034.51 $ 4,034.51 Biến động giá (1 giờ) +0.13% Biến động giá (1D) -1.09% Biến động giá (7 ngày) -4.36% Biến động giá (7 ngày) -4.36%

Giá thời gian thực của Restaking Vault ETH (RSTETH) là $4,653.24. Trong 24 giờ qua, RSTETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 4,517.99 và cao nhất là $ 4,762.98, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RSTETH là $ 6,262.2, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 4,034.51.

Về hiệu suất ngắn hạn, RSTETH đã biến động +0.13% trong 1 giờ qua, -1.09% trong 24 giờ và -4.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Restaking Vault ETH (RSTETH)

Vốn hóa thị trường $ 136.18M$ 136.18M $ 136.18M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 136.18M$ 136.18M $ 136.18M Nguồn cung lưu thông 29.25K 29.25K 29.25K Tổng cung 29,249.8717953857 29,249.8717953857 29,249.8717953857

Vốn hoá thị trường hiện tại của Restaking Vault ETH là $ 136.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RSTETH là 29.25K, với tổng nguồn cung là 29249.8717953857. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 136.18M.