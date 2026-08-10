Giá Resolv Liquidity Provider Token hôm nay

Giá Resolv Liquidity Provider Token (RLP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.151566, biến động 12.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RLP sang USD là $ 0.151566 mỗi RLP.

Resolv Liquidity Provider Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 244,863, với nguồn cung lưu hành 1.62M RLP. Trong vòng 24 giờ qua, RLP được giao dịch trong khoảng từ $ 0.15156 (thấp) đến $ 0.168007 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.35, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.149308.

Về hiệu suất ngắn hạn, RLP biến động -4.21% trong giờ qua và -11.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 319.92.

Thông tin thị trường Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

Vốn hóa thị trường $ 244.86K$ 244.86K $ 244.86K Khối lượng (24H) $ 319.92$ 319.92 $ 319.92 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 244.86K$ 244.86K $ 244.86K Nguồn cung lưu thông 1.62M 1.62M 1.62M Tổng cung 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897

Vốn hoá thị trường hiện tại của Resolv Liquidity Provider Token là $ 244.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 319.92. Nguồn cung lưu hành của RLP là 1.62M, với tổng nguồn cung là 1615565.822386897. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 244.86K.