Thông tin giá theo USD của Resister (RSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01051108 $ 0.01051108 $ 0.01051108 Thấp nhất 24H $ 0.01272098 $ 0.01272098 $ 0.01272098 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01051108$ 0.01051108 $ 0.01051108 Cao nhất 24H $ 0.01272098$ 0.01272098 $ 0.01272098 ATH $ 0.01580666$ 0.01580666 $ 0.01580666 Giá thấp nhất $ 0.00904015$ 0.00904015 $ 0.00904015 Biến động giá (1 giờ) +0.16% Biến động giá (1D) +1.69% Biến động giá (7 ngày) -3.14% Biến động giá (7 ngày) -3.14%

Giá thời gian thực của Resister (RSTR) là $0.01099073. Trong 24 giờ qua, RSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01051108 và cao nhất là $ 0.01272098, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RSTR là $ 0.01580666, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00904015.

Về hiệu suất ngắn hạn, RSTR đã biến động +0.16% trong 1 giờ qua, +1.69% trong 24 giờ và -3.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Resister (RSTR)

Vốn hóa thị trường $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.99M$ 10.99M $ 10.99M Nguồn cung lưu thông 125.50M 125.50M 125.50M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Resister là $ 1.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RSTR là 125.50M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.99M.